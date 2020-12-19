ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir

19.12.2020 23:15
ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, siber saldırıların arkasında "oldukça net" bir şekilde Rusya'nın olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını belirterek, "Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük." diye yazdı.

RUSYA VE ÇİN'DEN ŞÜPHELENİYOR

Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, " Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin'in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!)." ifadelerini paylaştı.

"OY KULLANMA MAKİNELERİ DE HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR"

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, "Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir." iddiasında bulundu.

Trump'ın Twitter'daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi.

POMPEO, RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında "oldukça net" bir şekilde Rusya'nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti. Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir - Son Dakika


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