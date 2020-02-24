Hindistan'da on binlerce kişiye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, iki ülke arasında harika bir ticari anlaşmaya varabileceklerini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Hindistan'da sevgi gösterileriyle karşılanan ABD Başkanı Trump, 110 bin kapasiteli Motera kriket stadyumunda Hindistanlılara hitap etti. Stadyumda toplanan yüzlerce kişi, "Namaste Trump" yazılı beyaz şapkalar ile Trump'ın karton maskelerini taktı.



Hindistan Başbakan Narendra Modi Hindistan'ın dostu olarak tanıttığı Trump'ı alkışlar eşliğinde kürsüye davet etti. Amerikalıların Hindistan'ı sevdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Trump, "ABD, Hindistan'a saygı duyuyor ve ABD daima Hindistan halkının sadık dostu olacaktır. Bu olağan üstü misafirperverliği her zaman hatırlayacağız. Bugünden itibaren Hindistan'ın her zaman kalbimizde çok özel bir yeri olacaktır" dedi.



Hindistan'ın tüm insanlığa umut verdiğini söyleyen Trump, "Hindistan 70 yıl içinde bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi devi ve şimdiye kadar var olan en büyük demokrasi oldu" diye konuştu.



Hindistan ve ABD arasındaki ortaklığın genişlediğini söyleyen Trump, "ABD, Hindistan'a gezegendeki en iyi ve en korkutucu askeri ekipmanlardan bazılarını satmayı dört gözle bekliyor. Biz en iyisini yapıyoruz" dedi.



ABD'li şirketlerin Hindistan silahlı kuvvetlerine helikopter satmak için anlaşmalar imzaladığını belirten Trump, ABD'nin Hindistan'ın bir numaralı savunma ortağı olması gerektiğini dile getirdi. Hindistan ve ABD arasındaki ticari ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Başbakan ve ben ülkelerimiz için harika bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.



ABD Başkanı Trump stadyumda halka hitap ettikten sonra eşi Melania ile birlikte Tac Mahal'i ziyaret etmek için Agra şehrine geçti. Tac Mahal'i ziyaret eden Trump ve Melania ziyaretçi defterini imzaladı. Tac Mahal hakkında yetkililerden bilgi alan Trump buradaki ziyaretinin ardından başkent Yeni Delhi'ye geçecek. - YENİ DELHİ