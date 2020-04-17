ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

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