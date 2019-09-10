Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi
BBC
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ABD Başkanı Trump: Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, görevden ayrılmasını istediği Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını bu sabah sunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump: Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını istedim, o da bu sabah verdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, kendi talebi üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifasını bu sabah sunduğunu açıkladı.

Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" dedi.

Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

Bolton, Nisan 2018'de ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanmıştı.

Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bu yana dört farklı ulusal güvenlik danışmanıyla çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Sabah, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:09 
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