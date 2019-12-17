ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Johnson'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Trump'ın, Johnson'ı İngiltere'deki seçimlerde galibiyetinden dolayı kutladığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik bağlılıklarını bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi.

Johnson geçen hafta perşembe günü İngiltere'de yapılan erken genel seçimden galibiyetle çıkmıştı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamış, böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara gelmişti.

Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış
Trump'a yönelik azil raporu açıklandı Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü

Son Dakika Haberleri
06:40 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
06:36 Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
06:26 Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
06:18 BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKÂNI SAHİBİ VE ARKADAŞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
06:04 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 06:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]