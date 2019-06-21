ABD Başkanı Turmp: İran saldırısını 10 dakika kala durdurdum
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ABD Başkanı Turmp, İran'da 3 farklı bölgeyi vurma emri verdiğini ancak hedefler imha edilmeden 10 dakika önce saldırının ölçülüğü olmayacağı gerekçesiyle plandan vazgeçtiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:38
ABD Başkanı Turmp, İran
'da 3 farklı bölgeyi vurma emri verdiğini ancak hedefler imha edilmeden 10 dakika önce saldırının ölçülüğü olmayacağı gerekçesiyle plandan vazgeçtiğini duyurdu.
Başkan Trump, ayrıca yapacakları saldırıda 150 kişinin ölebileceğinin söylendiğini vurguladı. Trum İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını ve yeni yaptırımların da uygulanmaya başladığını kaydetti. ABD Başkanı ayrıca İran konusunda karar vermek için acelesi olmadığının altını çizdi.
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