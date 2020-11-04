ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Texas'ta ipi göğüsledi
04.11.2020 09:09
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donal Trump önemli eyaletlerden Texas'ı da kazanarak, hanesine 38 delege daha yazdırdı.
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donal Trump önemli eyaletlerden Texas'ı da kazanarak, hanesine 38 delege daha yazdırdı.
Son Dakika Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı