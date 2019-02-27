ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'da
46 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in havaalanından ayrılışı ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ankara'ya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD
Başkanı Donald Trump
'ın damadı Jared Kushner
'in havaalanından ayrılışı
ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ankara
'ya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:21 Kaynak: AA
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