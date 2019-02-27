Son Dakika Haberleri: ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'da

ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'da

46 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in havaalanından ayrılışı ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ankara'ya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in havaalanından ayrılışı
ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ankara'ya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:21 Kaynak: AA

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