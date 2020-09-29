ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Biden, vergi beyannamesini açıkladı - Son Dakika

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Biden, vergi beyannamesini açıkladı

NEW ABD'de Başkanı Donald Trump'ın vergisini usulüne uygun ödeyip ödemediği tartışmaları sürerken, rakibi Demokrat aday Joe Biden vergi beyannamesini açıkladı.

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Biden, vergi beyannamesini açıkladı, System.String[]

NEW ABD'de Başkanı Donald Trump'ın vergisini usulüne uygun ödeyip ödemediği tartışmaları sürerken, rakibi Demokrat aday Joe Biden vergi beyannamesini açıkladı.

Biden, geçen sene eşi ile birlikte 944 bin 737 dolar gelir üzerinden 299 bin 346 dolar vergi ödediğini açıkladı.

Biden'ın vergi beyanını New York Times'ın Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği yönündeki haberinin ardından açıklaması dikkati çekti.

Trump'ın vergi kayıtlarını edinen New York Times, Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazmıştı.

Söz konusu haber, ABD'de Trump'ın vergi beyanını açıklaması tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak, "Tamamen uydurma haber." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

ABD'de yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Donald Trump, Vergi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Biden, vergi beyannamesini açıkladı - Son Dakika

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