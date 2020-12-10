ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a "vergi soruşturması" açıldı - Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a "vergi soruşturması" açıldı

10.12.2020 02:03
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı.

Hunter Biden, yaptığı yazılı açıklamada, vergilerinin soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, "Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim." ifadesini kullandı.

Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini "yasal ve gereğine uygun şekilde" hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, "Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu" açıklamasını yaptı.

Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Delaware, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması' açıldı - Son Dakika


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