ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti - Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

30.11.2020 03:19
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti, System.String[]

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti - Son Dakika


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