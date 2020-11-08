ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum." dedi. - Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum." dedi.
08.11.2020 04:45
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, zafer konuşmasında, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum." dedi.
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