ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü

3 Kasım'da düzenlenecek olan ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, partisinin kongresinde rakibi Donald Trump'ın "Amerika'yı örten karanlığının fazlasıyla uzadığını" söyledi.

77 yaşındaki eski başkan yardımcısı, seçim anketlerinde rakibi 74 yaşındaki Cumhuriyetçi başkan Trump'ın önünde görünüyor.

Biden: Işığın yanında olacağım

Doğup büyüdüğü Delaware, Wilmington'daki, salgın önlemleri nedeniyle hemen hemen boş bir kongre salonuna konuşan Biden "Şu anda ve buradan size söz veriyorum: Eğer bana güvenip başkan seçerseniz, en iyi yanlarımızı öne çıkaracağım, en kötü yanlarımızı değil. Işığın yanında olacağım, karanlığın değil" dedi.

"Halk olarak biraraya gelme zamanımız geldi. Şu bilinsin ki, birlikte Amerika'daki bu karanlık mevsime son verebiliriz. Korkunun yerine umudu, kurgunun yerine gerçekleri, ayrıcalıkların yerine adaleti seçeceğiz" diye sürdürdü.

Kasım ayındaki seçimlerde "karakterin oylanacağını" söyleyen Biden "Daha öfkeli, daha az umutlu, daha bölünmüş, gölgeli ve kuşkularla dolu bir yolu seçebiliriz. ya da farklı bir tercih yaparak yaralarımızı sarma, iyiye doğru değişme ve birliği, umut ve ışık yolunu seçmeyi deneyebiliriz" diye konuştu.

"Bu hayatı değiştirecek bir seçim" diyen Biden, "Bu seçim uzun, çok uzun bir süre Amerika'nın neye benzeyeceğini belirleyecek" diye ekledi.

İyileştirme vaadi

Demokrat başkan adayı koronavirüs salgını, ekonomik yıkım ve ırkçılık konusundaki bölünmelerle felce uğrayan ülkeyi iyileştirmeyi vaadetti.

"Bu başkan hakkında bildiklerimiz, eğer yeniden seçilirse son dört yılda yaptıklarını sürdüreceğini gösteriyor" diyen Biden Trump için "Sorumluluk almayan, önderlik etmeyi reddeden, herkesi suçlayan, diktatörlerle yakınlık kuran, nefret ve öfke kıvılcımlarını alevlendiren bir başkan" tanımlamasını kullandı.

Trump'ın yeniden seçilirse her sabah ülkeyi değil kendisini düşünerek uyanacağını söyleyen Biden "Kendiniz, aileniz ve çocuklarınız için istediğiniz Amerika bu mu?" diye sordu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan büyük can kayıplarına da değinen Biden "Görevdeki başkan ulusa karşı en temel görevini başaramamış, bizi koruyamamıştır" diye konuştu.

Biden konuşmasını, dünyaca ünlü İrlandalı şair Seamus Heaney'in dizelerine atıfla (The Cure at Troy'dan Doubletake şiiri) "Umutla tarihin kafiyesini sağlayacağımız andayız" dedi.

Biden'ın konuşmasıyla Demokrat Parti'nin dört gündür devam eden kongresi sona ermiş oldu.

Analiz: Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Buna Joe Biden'ın 'normale dönüş' konuşması diye adlandırabiliriz.

Bu 1920 seçimlerinde başkan adayı olan Warren G Harding'in kampanyasının sloganıydı. Kampanyasını İkinci Dünya Savaşı'nın travması sonrasında Amerikalılara "normale dönüş ve iyileşme" vaadi üzerine kurmuştu.

Biden kampanyasını "ulusun maneviyatı için mücadele" diye tanımlıyordu fakat Perşembe gecesi yaptığı konuşma aslında Harding'in kampanyasında çok farklı değildi.

Cumhuriyetçiler 77 yaşındaki adayın sönümlendiğini, yorulduğunu öne sürerken Demokrat aday üzerinde güçlü bir konuşma yapma baskısı büyüktü.

Tecrübeli politikacı en azından Perşembe gecesi beklentileri tam anlamıyla karşıladı. Yeri geldi öfkesini yeri geldi güvenli politikacı duygusunu yansıtmayı başardı.

Kısacası Biden güçlü konuşma metnini güçlü bir şekilde de sundu.