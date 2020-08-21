ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri - Son Dakika
BBC

ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri

Sonbaharda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın yardımcısı olacağı belli olduğundan bu yana Kamala Harris hakkında internette bir dizi sahte haber ve komplo teorisi dolaşıyor.

ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri, System.String[]

Sonbaharda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın yardımcısı olacağı açıklandığından bu yana, Kamala Harris hakkında internette bir dizi sahte haber ve komplo teorisi dolaşıyor.

BBC Reality Check, en yaygın sahte iddialardan bazılarını inceledi.





1. Seçilme hakkı olmadığına dair sahte iddialar

Daha önce Başkan Barack Obama hakkında doğum yeriyle ilgili olarak ortaya atılmış olan "doğum yeri teorileri" diye anılan temelsiz iddiaların benzerleri Kamala Harris için de dile getirildi. Hatta Başkan Donald Trump, Harris'in başkan yardımcısı olmak için gerekli özelliklere sahip olmadığını ileri süren bir komplo teorisini bir açıklamasında bizzat dile getirdi.

Fakat Kamala Harris'in Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin kızı olarak California, Oakland'da yani Amerika Birleşik Devletleri topraklarında doğduğu konusunda hiç bir kuşku yok.

Google Trends'e göre, son yedi gün içinde internet arama motorlarında "Kamala Harris doğum yeri" kelimelerini arayanların sayısında büyük bir artış görüldü.

Özgürlükçü bir medya izleme kuruluşu olan Media Matters for America'ya göre California eyalet hükümetinin adalet bakanlığını yapan Harris hakkındaki bu iddialar 2017'den beri internette dolaşıyor.

Bu iddialar ayrıca Trump'ın gizlice hükümet, iş ve medya çevrelerindeki pedofilleri soruşturduğu gibi temelsiz bazı iddialara inanan QAnon komplo teorisi izleyicileri tarafından da yaygınlaştırılıyor.

2. Etnik kökeniyle ilgili iddialar

Kamala Harris'in etnik kökeniyle ilgili iddialar da sağ eğilimli sosyal medya hesaplarında yaygın olarak paylaşılıyor.

Bunlardan birinde Harris, başkan yardımcılığına aday gösterilene kadar kendisini "siyah bir Amerikalı kadın" olarak tanımlamamakla suçlanıyor.

Bu doğru değil çünkü Harris'in anne ve babasından gelen iki ayrı etnik kökeni var.

Harris otobiyografisinde "Annem, iki siyah kız çocuğu yetiştirdiğinin gayet farkındaydı" diyor.

"Vatan seçtiği ülkenin Maya (kız kardeşi) ve beni siyah kız çocukları olarak göreceğini biliyordu ve bizlerin kendine güvenli ve kendiyle gurur duyan siyah kadınlar olarak yetişmemiz için her şeyi yaptı."

Washington Post gazetesine göre "Harris Hint kökenlerini de kucaklayarak büyüdü ama Afrikalı-Amerikalı yaşam tarzını gururla sürdürdü."

Facebook ve Twitter üzerinden binlerce kez paylaşılan bir görüntüdeki iki Associated Press (AP) haberinden 2016 tarihli olanda Harris'in Hint kökenli ilk ABD senatörü olduğu, daha yakın tarihteki diğerinde ise ilk siyah kadın başkan yardımcısı adayı olduğu yazılı.

Bu iki haberi yanyana koymak suretiyle Harris'in başkan yardımcısı adayı olduktan sonra "siyah" kimliğine sahip çıktığı ya da daha önce kendisini sadece Hint kökenleriyle tanıttığı iddiası desteklenmeye çalışılıyor.

Ama bu iddialar yukarıda açıkladığımız gibi, gerçek değil.

Ayrıca AP 2016'da Senato'ya seçildiğindeki haberinde Harris'den Hint-Amerikalı ve siyah bir kadın olarak söz ediyor.

3.'Pizzagate' komplo teorisi Harris'i hedef aldı

Bir de Harris'le ilişkilendirilerek canlandırılan "pizzagate" komplo teorisi var.

2016 yılında yapılan başkanlık seçimleri sırasında binlerce insan -hiç bir kanıt bulunmadığı halde - Hillary Clinton ve Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri tarafından organize edilen bir pedofil çetesinin başkent Washington DC'deki bir pizza lokantasının mahzeninden yönetildiğine inanıyordu.

Bu sefer aynı komplo teorisi Kamala Harris'in kız kardeşi Maya Harris'in, Hillary Clinton onuruna düzenlenen bir pizza partisine davetli olduğuna işaret eden bir e-postanın paylaşılması suretiyle yeniden piyasaya sürüldü.

QAnon komplo teorisini yayan Facebook ve Twitter hesapları bu iddiaları da paylaşmaya başladı ve New York Times'ın analizine göre Kamala Harris başkan yardımcılığına aday gösterildiği gün bu sahte iddialar Facebook'ta 600 bin kişiye ulaştı.

Bu uydurma komplo teorisini destekleyecek tek bir küçük kanıt dahi yok fakat aşırı sağ görüşlü insanlar bunlara inanmayı sürdürüyorlar.





4. Harris'i George Soros'la ilişkilendiren iddialar

Son olarak Harris'in başkan yardımcısı adaylığı ayrıca Macar asıllı milyarder George Soros ile ilgili bir takım temelsiz teoriler geliştirilmesine de yol açtı.

Facebook'ta Demokrat başkan adayı Joe Biden ve eski Demokrat Başkan Barack Obama'nın eski bir birlikte fotoğrafıyla, binlerce kere paylaşılan bir iddiaya göre Harris'in aday gösterilmesini Soros istedi.

George Soros Demokrat Parti'ye büyük miktarlarda bağış yapan bir işadamı. Fakat partinin seçimlerde başkan yardımcısı adayının kim olacağına karar verecek kadar büyük bir otorite sahibi olduğuna ilişkin hiç bir kanıt yok.

Soros'un oğlu Twitter'dan bir mesajla Harris'in adaylığını kutlayınca, bu hemen sağcı hesaplar tarafından paylaşıldı. Ancak bunun Soros'un Harris'in adaylığında herhangi bir rolü olduğunu kanıtlayabilecek bir şey olmadığı açık.

Soros'un perde arkasından dünyanın dört bir yanında olan biteni kontrol ettiği yolundaki anti semitik tınılı iddialar, aşırı sağ tarafından yıllardır yaygınlaştırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 08:22

Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açıldı İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı         
20:20
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı         
20:04
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü         
19:25
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu         
17:45
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu         
16:45
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız         
16:40
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz         
15:44
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı         
14:24
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı         
13:31
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın         
12:08
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 08:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei