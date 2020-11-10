ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi - Son Dakika
BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi

10.11.2020 13:47
ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi, System.String[]

3 Kasım'da sandık başına giden ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar dinmiyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerindeki "hile" iddialarına yönelik soruşturmalarda federal savcıların da görev almasına onay verdi.

Başkan Donald Trump'ın henüz kanıt göstermediği "seçim hilesi" iddialarının ardından Barr'ın attığı bu adım, hem Demokrat Parti'den hem de bazı Adalet Bakanlığı yetkililerinden tepki çekti.

Barr'ın attığı adıma tepki olarak Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili görevinden istifa etti. Demokrat Partililer ise Barr'ı, Trump'ın iddialarının gölgesinde hareket etmekle suçladı.

3 Kasım seçimlerinin sonuçları, oy sayımlarının uzun sürmesi nedeniyle günler içerisinde netleşti. Seçimi kazandığı ilan edilen Demokrat aday Joe Biden'ın ekibi, sonuçların federal düzeyde resmen kabul edilmesinin gecikmesiyle ilgili yargı yoluna gideceklerini bildirdi.

Seçimler sonrasında seçilmiş başkanı tanıyıp geçiş sürecini başlatmakla görevli Genel Hizmet Yönetimi (General Services Administration) adlı kurum henüz Biden'ın seçildiğini ilan etmiş değil.

Trump tarafından atanmış olan kurum yöneticisi Emily Murphy'nin henüz bu ilanı yapacağı konusunda bir belirti yok ve bu yapılana kadar Biden'ın ekibi hükümet fonlarını kullanamadığı gibi atama yapacağı federal kurumlarla resmen iletişime de geçemiyor.

Adalet Bakanı William Barr, federal savcıların dahil olabileceği soruşturmaların "inandırıcı görünen" iddialarla ilgili olacağını savundu. Normalde söz konusu soruşturmalar eyaletlerin bünyesinde gerçekleştiriliyordu ancak Barr bunun "değişmez bir kural olmadığını" ifade etti.

Seçimlerle ilgili asıl sorumluluğun eyaletlerde olduğunu kabul eden Barr, buna rağmen "Amerikan halkının seçim sürecine ve hükümetlerine yönelik eksiksiz güven duymalarını sağlayacak bir federal seçimi garanti etmekten" Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Donald Trump, Joe Biden'ın seçim galibiyetini kabul etmeyi reddediyor ve henüz kanıt sunmadığı seçim hilelerini özellikle Twitter üzerinden gündeme getirmeye devam ediyor.

Trump ekibinin hukuki çabaları, son düzlükte Biden'a geçen Pennsylvania eyaletinde yoğunlaşıyor.

Biden bu eyaletteki seçimi de kazanarak Seçici Kurul'da 270'in üzerinde delege kazanmayı garantilemişti.

Demokratlar 'geçiş sürecine' hazırlanıyor

Ülkede gelenek olduğu üzere, önde gelen Amerikan medya kuruluşlarının seçimi Biden'ın kazandığına kanaat getirip bunu ilan etmesinin ardından Demokratlar Ocak ayında iktidarı devralmak üzere hazırlıklarını yapmaya başladılar.

Demokratların öncelikli adımları arasında Kongre'nin onayını almaya gerek olmadan yürürlüğe girebilen bir dizi Başkanlık Kararnamesi de olacağı, ve bunlarla Trump'ın bazı politikalarından geri dönüşün hedefleneceği haberleri de geliyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde bunlar arasında şu konuların olacağı konuşuluyor:

Biden seçimi kazandığı belli olduktan sonra Cumartesi günü yaptığı ilk konuşmada ABD'nin "yaralarının sarılma zamanı" olduğunu söyledi, bölünme değil birleşmeyi sağlama sözü verdi.

Doğrudan Trump'ı destekleyen seçmene seslenen Biden, "Muarızlarımızı düşman olarak görmeye bir son vermeliyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ile birlikte internette bir geçiş dönemi sitesi açan Biden, burada ekonomi, ırkçılıkla ve iklim değişikliğiyle mücadelenin de diğer öncelikleri olduğunu ilan etti.

ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi
ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi

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Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimleri: Adalet Bakanı Barr, federal savcılarının da 'hile' iddialarını soruşturmasına izin verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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