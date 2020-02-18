ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde yükselen Michael Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde yükselen Michael Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday... - Son Dakika Dünya

ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde yükselen Michael Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday...

7 saat önce

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in yarın Nevada'da yapılacak Demokrat başkan adayları arasındaki tartışmaya katılması kesinleşti.

ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde yükselen Michael Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday..., System.String[]

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in yarın partinin adayları arasında yapılacak tartışmaya katılması kesinleşti.

Nevada'da yapılacak tartışmaya katılmaya hak kazanmak için adayların Demokrat Parti tarafından kabul gören dört ayrı ulusal anket şirketinin araştırmalarında yüzde 10 ve üzerinde destek alması gerekiyordu.

Salı günü NPR/PBS NewsHour/Marist anketi Bloomberg'in desteğini yüzde 19 olarak gösterdi.

Bloomberg partinin adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerin ilk dördüne katılmama kararı almıştı.

78 yaşındaki Bloomberg bunun yerine "Süper Salı" diye bilinen ve 14 eyalette birden yapılacak olan 3 Mart'taki ön seçimlere katılmaya karar verdi.

Bloomberg'in yüzde 19 ile ikinci geldiği son NPR/PBS NewsHour/Marist anketinde Bernie Sanders yüzde 31 ile birinci, Joe Biden ise yüzde 15 ile üçüncü sırada görünüyor.

Reklamlara yüzlerce milyon dolar

Milyarder iş adamının seçim kampanyasını yürüten Kevin Sheekey, yazılı bir açıklama yaparak Bloomberg'in Donald Trump'ı yenme şansı en yüksek aday olduğunu söyledi.

Bloomberg televizyon, radyo ve dijital platformlara verdiği reklamlara şu ana kadar yüzlerce milyon dolar harcadı.





CNN televizyonunun haberine göre ülke çapında 2000 kişinin çalıştığı dev bir seçim kampanyası yürütüyor.

Bloomberg daha önce rakibi Demokrat adaylar Elizabeth Warren ve Bernie Sanders tarafından "parasıyla seçimi satın almaya çalışmak" ile suçlanmıştı. Bu suçlamaları reddeden Bloomberg, kendisi adaylığı alamasa bile Demokrat Parti'nin belirleyeceği adayın kampanyasının masraflarını karşılamayı teklif etti.

'Seçimleri satın almaya çalışıyor'

Nevada'da Demokrat Parti tarafından düzenlenen yemeğe katılan başkan aday adaylarından Bernie Sanders, "Sayın Bloomberg'e bir haberim var. Amerikan halkı milyarderlerin seçim satın almasından bıkmış usanmış durumda" dedi.

Yarın Demokrat adayların katılacağı tartışmada Bloomberg'e özellikle belediye başkanı olduğu dönemde izlediği politikalarla ilgili zorlu sorularla karşılaşması bekleniyor.

Bloomberg, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği, New York polisinin sokaklarda ağırlıkla siyah ve Latin kökenli Amerikalıların durdurulup, sorgulanması ve üzerlerinin aranmasıyla sonuçlanan güvenlik politikaları nedeniyle çok eleştiriye uğramıştı.

Bu konuda özür dilemiş olmasına karşın rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden bu konunun peşini bırakmayacağını söylüyor.

Demokrat başkan aday adaylarından Amy Klobuchar, Bloomberg'in tartışma zemininde yer almasının ve zorlu sorulara cevap vermek zorunda kalmasını olumlu karşıladığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, Bloomberg, Nevada, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:00 
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