ABD Başkanlık Seçimleri: Başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya...

ABD'de başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris canlı televizyon tartışmasında bir araya geldi.

ABD Başkanı Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Pence ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki tartışma, ABD'nin Covid-19 salgınına verdiği yanıtla başladı.

Beyaz Saray bünyesinde kurulan Covid-19 ile mücadele görev gücünün başında olan Pence, Beyaz Saray yönetiminin salgına verdiği yanıtı savundu. Salgın, ülkede 200.000'den fazla can aldı.

Harris ise Trump yönetimini salgının ciddiyetini örtbas etmeye çalışmakla suçladı, Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadelesini "bir başkanlık yönetiminin ülke tarihindeki en büyük başarızlığı" olarak nitelendirdi.

"Yönetim yeniden seçilme hakkını kaybetti" diye konuşan Harris, "Hala bir planları yok, Joe Biden'ın var" dedi.

Moderatör Susan Page'in ABD nüfusundaki ölüm oranının dünyadaki herhangi bir ülkeden neden daha fazla olduğu sorusuna Pence, "Başkan Trump'ın ilk günden itibaren Amerikan halkının sağlığını en ön sıraya koyduğunu bilmesini istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Pence, "Trump başka hiçbir başkanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile seyahatleri askıya aldı" dedi ve Trump'ın yüzbinlerce kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

Pence, yıl sonundan önce aşı sözü de verdi.

'Almamızı söyleyen Donald Trump olursa, almam'

Pence tarafından halkın tedaviye olan inancını zayıf düşürerek, insanların sağlıklarıyla oynamakla suçlanan Harris, "Doktorlar bize bunu önerirlerse, ilk sıraya giren ben olurum. Bunu bize almamızı söyleyen Donald Trump olursa, almam" dedi.

İki aday, virüsten korunabilmeleri için plastik cam bir bölme ile birbirinden ayrılarak oturtuldu.

ABD'nin batısındaki Utah'ta gerçekleşen tartışmada ABD'nin Covid-19'a verdiği yanıtın ardından gelen konu başlıkları vergiler ve ekonomiydi.

Pence, Trump yönetiminin ekonomiye "şimdiden 11,6 milyon iş sağladıklarını" söyledi, "Biden, göreve geldiği ilk gün vergilerinizi yükseltecek" dedi.

Harris ise bunun doğru olmadığını belirterek, "Biz yıllık geliri 400 bin dolardan az olanlar için vergileri yükseltmeyeceğiz" diye konuştu.

Tartışmada gündeme gelen bir diğer konu da iklim değişikliğiydi.

Pence yönetimin iklim değişikliği konusunda yaptıklarıyla gurur duyduklarını söylerken, Harris seçilmeleri durumunda Paris İklim Anlaşması'na geri döneceklerini belirtti.

Beyaz Saray yönetimini internet sitesinden "bilim" sözcüğünü kaldırmakla suçlayan Harris, "Bu yönetimde sürekli gördüğümüz bir durum var o da şu ki bilime inanmıyorlar" dedi.

ABD-Çin ilişkilerinin de gündeme geldiği tartışmada Harris, "Başkan Yardımcısı Pence bundan başarıymış gibi söz etse de Trump yönetimi Çin ile girdiği ticaret savaşını kaybetti" dedi.

Pence ise bunun üzerine, "Çin ile ticaret savaşını kayıp mı etti? Joe Biden hiç bu savaşı vermedi bile" dedi ve ekledi:

"Biden son yıllarda Komünist Çin'i en çok öven kişiydi."

Tartışmanın canlı yayınının Çin'de, ülke gündeme geldiği anda kesildiği bildirildi.

Globe and Mail Gazetesi'nin Pekin muhabiri Nathan VanderKlippe, "Çin, Çin ile ilgili bir soru sorulduğunda başkan yardımcılarının tartışmasını sansürledi. Başka konuya geçilince karartma kaldırıldı" dedi.

Ardından tartışmada dış politika daha geniş bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Harris, Trump yönetimini ABD'nin müttefiklerine karşı sözlerini tutmamakla suçladı.

Trump'ı "dünya çapında diktatörleri desteklemekle" ve "ABD istihbaratına karşı Rusya'nın tarafını tutmakla" da suçlayan Harris, "Amerikan istihbaratı bize Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale ettiğini söyledi. Ancak Trump, Amerikan istihbaratı yerine Vladimir Putin'in sözüne inanmayı seçiyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesiyle Amerikan askerlerinin tehlikeye atıldığını savunan Harris, "Süleymani saldırısından sonra, Irak'taki askerlerimize karşı saldırı düzenlendi ve ciddi beyin yaralanmaları meydana geldi. ve ne oldu biliyor musun? Donald Trump bunları 'baş ağrısı' şeklinde geçiştirdi" dedi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesini savunan Pence, "Amerikalıların ve Amerikalı askerlerin hayatlarını korumak için harekete geçecek bir genel kurmay başkanımızın olması çok önemli ki Trump da bunu yapıyor" dedi.

Tartışmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden hemen önce Yüksek Mahkeme'ye aday göstermesi ve ırkçılık, gündeme gelen diğer konular oldu.

Tartışmaya damga vuran sinek

Tartışmada ilginç anlar da yaşandı.

Pence'in başına konan ve yaklaşık 2 dakika orada kalan sinek sosyal medyada alay konusu oldu.

Tartışma sırasında "sinek" kelimesi 700 binden fazla kez tweet ve retweet edildi.

Sineğin adına Twitter hesabı da açıldı, paylaşılan mesajlardan biri, "Bunu gerçekten yaptım" oldu.

Biden kampanyası da bu durumdan istifade etti, "flywillvote" (sinek oy kullanacak) isimli bir internet hesabı açtı. Biden da elinde sinekliğin olduğu bir fotoğrafla Twitter üzerinden kampanyasına bağış çağrısı yaptı.