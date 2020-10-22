ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler? - Son Dakika
BBC

ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler?

22.10.2020 06:52
ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler?, System.String[]

Dolar, son dönemde uluslararası piyasalarda değer kaybediyor.

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları ve mali teşvik paketiyle ilgili görüşmelerin akıbeti beklenirken, ABD Doları da uluslararası piyasalarda değer kaybediyor.

Piyasa uzmanları, ABD'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa'da koronavirüs salgınının devam etmesi ve vaka sayılarındaki artışın sürmesinin yarattığı kaygıların da yatırım pozisyonu almayı zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

ABD Doları'nın altı büyük para birimine karşı değerini ölçen endeks, bu hafta içerisinde son bir ayın en düşük düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesi de bir ayın en yükseğini gördü.

Reuters haber ajansına konuşan uluslararası finansal hizmetler şirketi StoneX'in küresel piyasalar stratejisi Yousef Abbasi, dolardaki zayıflığın uzun vadede sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Abbasi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan mali teşvik düzenlemesiyle ilgili görüşmelerin tıkandığını ve piyasanın da dikkatini artık seçimlere odaklamaya başladığını belirtti.

Abbasi, "Teşvik paketiyle ilgili en iyimser senaryo, seçimlerden 'mavi dalganın' çıkması. (Demokrat Parti adayı Joe) Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanması ve Senato'nun Demokratlara geçmesi. Bu durumda bir anda 2021 için 4-5 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıklanabilir ve Biden'ın altyapı ile yeşil enerji alanlarındaki planları da hayata geçirilebilir" dedi.

ABD'de koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek için yürürlüğe sokulması beklenen teşvik paketi üzerinde yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor.

Son olarak, Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıda, Beyaz Saray'a seçim öncesi teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlamamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Bu tavsiyenin basına sızması dolar üzerinde baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar ve analistler, bu gelişmeler üzerine döviz piyasasının "bekle ve gör" konumuna geçtiğini belirtiyor.





Seçim sonrası belirsizlik

Bloomberg televizyonuna konuşan Saxo Capital Markets Küresel Makro Stratejisti Kay Van-Petersen, 3 Kasım'daki seçimleri "piyasaların 10 yıllardır karşı karşıya olduğu en büyük siyasi risk" olarak nitelendirdi.

Ancak Van-Petersen, seçim sonucu ne olursa olsun önümüzdeki dönemde ABD ekonomisini hem mali hem de finansal gevşetmenin beklediğini, ve bunun sonucunda da faiz indirimleri ile harcamaların artmasıyla doların uzun vadede değer kaybının sürmesinin beklendiğini belirtti.

Stratejistler ve uzmanlar seçim sonrasına ilişkin benzer beklentiler içerisinde olsalar da en fazla kaygı duydukları konunun seçimin ardından belirsizlik ortamının oluşması olduğunu ifade ediyor.

ABD'nin döviz piyasası konusunda önde gelen veri analiz şirketlerinden OANDA'da yayımlanan bir analizde, tarihsel olarak seçimlerin sonucunun belirlenmesinin dolar üzerinde yukarı yönlü bir etki yarattığı vurgulandı.

Analizde, "1980 yılından bu yana yapılan 10 seçimin dokuzunun ardından yeni ya da mevcut yönetimin ilk 100 günü içerisinde dolar güç kazandı. Şaşırtıcı bir şekilde, Demokrat adayın kazandığı seçimlerin ardından dolardaki ortalama değer artışı yüzde 4 olurken, Cumhuriyetçilerin zaferinin ardından bu oran yüzde 2'de kaldı" denildi.

2020 seçimlerinin de doların seyri üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklendiği ve bunun iki nedeni olduğu belirtildi.

Analizde, "Bunlardan ilki, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle postayla kullanılan oyların sayısının artması ve bunun da sayım sürecini uzatarak, kazanan adayın belli olma süresini 2 ile 3 haftaya kadar uzatabilme ihtimali. İkincisi de Başkan Trump'ın, Joe Biden'ın kazanması halinde sonuçları kabul etmemesi ve seçimlerin anayasal bir krize dönüşmesi" yorumu yapıldı.

Seçim sonrası belirsizliğin yarattığı bir diğer risk de ABD'nin kredi notunun olumsuz etkilenmesi.

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody's ve Standard & Poor's (S&P), ABD'nin kredi notu açısından seçimleri yakından izlediklerini belirtti ve belirsizliğin artması halinde bunun aşağı yönlü risk yaratabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin kredi notuyla ilgili yaşanabilecek sıkıntılar da dolar üzerinde baskı oluşturacak bir diğer faktör olarak gösteriliyor.

Fitch ve Moody's nezdinde, ABD'nin kredi notu en üst kademe olan AAA seviyesinde bulunuyor. ABD'nin kredi notu, S&P nezdinde ise en yükseğin bir altı olan AA+ düzeyinde.






ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler?

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Kredi, Euro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler? - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı         
23:33
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 07:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD başkanlık seçimleri doları nasıl etkiler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei