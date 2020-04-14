ABD başkanlık seçimleri: Eski Başkan Obama, Joe Biden'a desteğini açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD başkanlık seçimleri: Eski Başkan Obama, Joe Biden'a desteğini açıkladı - Son Dakika Dünya

ABD başkanlık seçimleri: Eski Başkan Obama, Joe Biden'a desteğini açıkladı

6 saat önce

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, yayımladığı video mesajında, eski yardımcısı olan Joe Biden'ı kasım ayında düzenlenecek başkalık seçimi için desteklediğini açıkladı.

ABD başkanlık seçimleri: Eski Başkan Obama, Joe Biden'a desteğini açıkladı, System.String[]

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, yayımladığı video mesajında, eski yardımcısı olan Joe Biden'ı kasım ayında düzenlenecek başkalık seçimi için desteklediğini açıkladı.

Böylece ilk defa başkanlık yarışında taraf olan Obama, Demokrat Parti'nin diğer adaylarını Biden'ın arkasında bir olmaya çağırdı.

Demokrat Parti'den başkan aday adayı olan Bernie Sanders, sürdürdüğü kampanyayı artık kazanma şansı kalmadığını söyleyerek resmen sonlandırmıştı.

Sanders daha sonra yaptığı açıklamada ise Biden'a destek verdiğini duyurmuştu.

Sanders'ın çekilmesiyle Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'ABD daha adil bir ülke olmalı'

Obama, Pazartesi günü çekilen ve Salı günü yayımlanan 11 dakika uzunluğundaki videosunda Biden'ın koronavirüs salgınının yarattığı kriz sırasında ülkeyi yönetmek için doğru liderlik özelliklerine sahip olduğunu savundu.

Şu an yönetimde olan Cumhuriyetçilerin 'gelişmekten yana olmadığını, sadece gücü elinde tutmaktan yana olduklarını' söyleyen Obama, "Eğer büyük krizlerden öğrendiğimiz bir şey varsa birbirimize sahip çıkma ruhu sadece evlere, işyerlerine, mahallelere ya da ibadethanelere bırakılamaz; ulusal hükümetimizin de bu özelliği taşıması gerekir. Böyle bir liderlik de bilgi ve deneyim, dürüstlük ve ağırbaşlılık, empati ve incelik içermelidir; böyle bir liderlik sadece belediye binaları ve mecliste kalmamalı; Beyaz Saray'da da olmalıdır. Bu yüzden Biden'ı ABD başkanlık seçiminde desteklediğimi açıklamaktan gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.

Biden'ın yönetimi sırasında kendisine hangi politikalarda yardımcı olduğunu tek tek sıralayan Obama, bu pandeminin sistemdeki kronik sorunları gözler önüne serdiğin belirtti.

ABD'nin daha adil bir ülke haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Obama, "ülkede asıl işi yapanların her zaman çok az maaş aldığını ve gençlerin işsizlik ile uğraşmak zorunda kaldığını" belirterek kamu sağlık sisteminin herkesi içermesi için planların yapılması gerektiğini vurguladı.

Seçim kasım ayında

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi gerektiğini aktaran siyasetçi, Sanders ile ilgili olarak ise şu sözleri sarf etti:

"Bernie gerçek bir Amerikalı, hayatını insanların umutlarına, hayallerine ve hayalkırıklıklarına ses olmaya adadı. Her zaman her konuda anlaşmasak da ABD'nin daha adil ve eşit bir ülke olması gerektiği konusunda hep aynı yargıyı paylaştık."

Demokratlar, 17 Ağustos haftası Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adayını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı resmi olarak aday göstermesi beklenen kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenecek.

ABD'de bir aksilik olmaması takdirinde 3 Kasım 2020'de yapılması beklenen başkanlık seçimini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:40 

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