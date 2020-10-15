ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldı - Son Dakika

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 17 milyon 114 bin 300 kişi oy kullandı.

Florida, California ve Teksas eyaletleri erken oylamanın en fazla yapıldığı bölgeler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakın oy talep ettiği bildirildi.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceği ve bu oranın 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılım olacağına dikkat çekmişti.

2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde, posta yoluyla sadece 75 bin erken oy kullanılmıştı.