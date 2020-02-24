ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor' - Son Dakika
BBC
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ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor'

14 dakika önce

Gallup araştırma şirketinin anketine göre Donald Trump'a kamuoyu desteği başkan seçildiği 2017'den bu yana ilk kez artış gösterdi ve %49'a çıktı.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor', System.String[]

Araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği %49'a çıktı. Bu oran, Trump'ın başkan seçildiği 2017'den bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarındaki ilk net pozitif sonuç olarak kayda geçti.

Guardian gazetesinin haberine göre Kasım ayında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri öncesi bu oranlar, Trump'ın ikinci defa da başkan seçilebileceğine işaret ediyor.

Demokrat Bernie Sanders'ın Nevada'daki ön seçimlerde diğer Demokrat rakipleri arasından açık ara öne çıkması da Trump'ın karşısında yarışacak ismin Sanders olma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

Gallup'un anketine göre Trump'a karşı çıkanların oranı da %48 oldu.

' adlı internet sitesi de Trump'a kamuoyu desteğinin azil sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana arttığını gösteriyor.

ABD Senatosu'nun akladığı Trump'a destek bu aralar ortalama %43,3. Trump'ı onaylamayanların oranı da %52,2.

CNN analisti Harry Enten, "Bu zamanlarda kamuoyu desteğinin %46 ila %54 arasında olduğu başkan adayları genellikle seçimlerde rakipleriyle başa baş oluyor. Kamuoyu desteği %45 veya daha düşük olanlar da genellikle başkanlık seçimlerinde kaybeden taraf oluyor. Eğer tarih tekerrür ederse Trump'a kamuoyu desteği onu 'favori' isim olarak konumlandırabilir" yorumunu yapıyor.

CBS News televizyonunun yaptırdığı ve Pazar günü açıklanan ankete göre Amerikalıların %65'i seçimleri Demokrat rakibiyle başa baş kalsa da Trump'ın kazanacağını düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, The Guardian, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:25 
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