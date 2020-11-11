ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak? - Son Dakika
BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?

11.11.2020 13:57
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?, System.String[]

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın görevi 20 Ocak'ta başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a devretmesi gerekiyor.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın görevi 20 Ocak'ta başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a devretmesi gerekiyor. Trump o güne dek görevi sürdürecek. Peki daha sonra ne yapacak?

Kazancı yüksek konuşma programları, anıların kaleme alınması ve başkanlık kütüphanesinin planlanması Trump'ı bekleyen işler arasında.

Eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter insani sorunları dert edindi, George W. Bush ise bir boya fırçasını ele aldı. Fakat gel gelelim Donald Trump diğer başkanların aksine hiçbir zaman geleneksel bir politikacı olmadı.

Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta pazarlama profesörü olan Tim Calkins, Trump'ın başkan olarak birçok normu çiğnediği görüşünde:

"Trump'ın şimdiye kadar gördüğümüz herhangi bir eski başkan gibi davranacağını düşünmek için herhangi bir sebebimiz yok."

İşte olasılıklardan bazıları:





Yeniden aday olabilir

ABD'nin 22'nci Başkanı Grover Cleveland, 23'üncü dönem için seçimi rakibi Benjamin Harrison'a kaybettikten sonra 24'üncü dönemde yeniden aday oldu ve bir dönem için boşalttığı Beyaz Saray'a dört yıl aradan sonra tekrar dönmüş oldu.

ABD Anayasası'na göre Başkanlık koltuğunda iki dönemden daha fazla oturmak mümkün değil. Ancak iki dönem kuralı ardışık dönemlerle ilgili değil.

Eski mesai arkadaşlarından bazıları Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olma ihtimalinin güçlü olabileceğini söylüyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney, geçtiğimiz günlerde "Kesinlikle Trump'ı 2024'te aday olma ihtimali yüksek olan kişilerin kısa listesine koyardım" dedi.

Trump'ın kampanya mitinglerini çok sevdiğini söylemek mümkün. Ayrıca aldığı 71,5 milyon oyla da kaybeden bir aday için alınan en yüksek oyu aldı. Bu, Amerikan halkı arasında açıkça bir desteğe sahip olduğunu gösteren bir oy.

Prof. Calkins, Trump'ın başkanlık makamından bir şekilde başkanlığa geldiğinde olduğu kadar güçlü bir markayla ayrılacağını söylüyor.

Ayrıca Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın da başkanlık yarışı ile ilgilendiği yönünde spekülasyonlar var. Kendisi de bu iddiaları yalanlamadı.





İş imparatorluğunu kurtarmak

Bir politikacı olmadan önce, adını karlı lisans anlaşmaları için kullanan Trump bir emlak kralı, televizyon yıldızı ve kendi markasının elçisiydi.

Bu sebeple Trump, dört yıl önce kaldığı yerden devam edip iş dünyasına geri dönmeye istekli olabilir.

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde vadesi dolacak kredilerinin 400 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi. Trump ise bu miktarın özsermayesinin "küçük bir yüzdesini" temsil ettiğini söyledi.

Trump şirketleri arasında çok sayıda otel ve golf sahası da bulunmakta.

İstanbul'da, Mumbai'de, Filipinler'de ve elbette ki Washington'da Trump markalı mülkler var. ABD, Dubai ve Endonezya'da ise golf sahaları mevcut.

Ancak Trump'ın Ocak ayında takvimine ekleeceği işlerin bu olması durumunda, yapması gereken pek çok şey olacak.

İş girişimlerinin çoğu, koronavirüs pandemisinden kötü bir şekilde etkilenen seyahat ve eğlence sektörlerinde.

Forbes dergisi, Covid-19 salgını nedeniyle Trump'ın servetinin 1 milyar dolarlık bir darbe alabileceğini bildirdi.

Amrikan New York Times gazetesi de Trump'ın vergi kaçırdığını iddia etti. Gazeteye göre son 15 yılın 10'unda Trump hiç gelir vergisi ödemedi. Ki bu da kazandığından çok daha fazla paraya tekabül ediyor.

Trump'ın kendisi de şirketleri de iddiaları yalanladı, gazetenin "sahte haber" yaptığını savundu.

Prof. Calkins, Trump'ın Başkanlık döneminde yaptığı konuşmalarında kendi markasını muhafaza eden bir çizgi izlediğini ifade ediyor.

Ancak Trump'ın çok daha kutuplaştırıcı bir pozisyona sahip olduğunu söyleyen Prof. Calkins, bu durumun onu bir iş markası olarak daha az çekici kıldığı görüşünde:

"Trump'ın otellerinden birinde bir düğün yapacaksanız bir açıklama da yapıyorsunuz. Bu durum eskiden böyle değildi."

Trump'ın ilk kızı Ivanka Trump, Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinin ardından, kendi adını taşıyan markasının boykotlarla karşılaştığına şahit oldu.

Trump'ın oğulları Eric ve Donald Jr da başkanlık döneminde Trump'ın gayrimenkul, marka ve diğer işlere yaptığı yüzlerce yatırımı denetliyorlardı. Ancak aynı zamanda babalarının siyasi kariyerine de derinden dahil oldular.

Prof. Calkins, ailenin tüm fertlerinin aile için en iyi yolun ne olduğu konusunda düşüneceklerini ifade ediyor.





Medya kralı olmak

The Apprentice isimli TV programı sayesinde Trump, medyaya hiç de yabancı biri değil.

Dolayısıyla, Trump'ın amaçları arasında ya kendi kanalını açarak ya da muhafazakar bir medya ile işbirliği yaparak haber medyasına dahil olmak olduğuna dair birçok spekülasyon var.

ABD'li araştırma şirketi Q Scores'un başkan yardımcısı Henry Schafer, Trump için, "Kesinlikle potansiyel bir izleyici kitlesine sahip olacak" diyor.

Schafer, Trump'ın kendisi için en fazla işe yarayacak işe geri döneceğini düşünüyor. Ancak bu da göreceli ve tarışmalı bir konu:

"Trump tartışmadan büyür. Tartışmayı kendi avantajına çevirir. Bu onun tarzı."

Olası işbirlikler için One American News Network (OANN) veya Newsmax'in adı dolaşıyor.

OANN, Trump'ın favorisi. Elbette Trump da OANN için öyle. Atlantic dergisi, Trump'ın kanalın "kısmen elebaşı ve ilham vericisi" olarak tanımladı.

Muhafazakar bir televizyon kanalı olan Newsmax'ın CEO'su Christopher Ruddy ise bir zamanlar Washington Post tarafından "Trump dedikoducusu" olarak adlandırılmıştı.

Trump'ın elbette ki başka medya veya eğlence sektörü girişimleri olabilir.

Eski başkanların sık sık kitap anlaşmaları imzaladığı bilinen bir gerçek. Barack ve Michelle Obama 65 milyon dolar değerinde rekor kıran bir anlaşmanın altına imza attılar. Bu nadir görülen bir miktar. Ancak George W. Bush da anıları için 10 milyon dolarlık bir avans almıştı.

Obamalar ayrıca Netflix ile multi-milyon dolarlık bir yapım anlaşması imzaladı.

Bill ve Hilary Clinton'ın da podcast anlaşmaları var.





Başkanlık sonrası emeklilik

Trump, başkanlık görevinin sonunda bir emekli aylığına ve pek çok başka avantaja daha sahip olacak.

1958'de ofisin "itibarını korumak" için çıkarılan Eski Başkanlar Yasası, 2017'de 207 bin 800 dolar olan yıllık emekli maaşı da dahil olmak üzere bazı yardımlar sağlıyor.

Eski başkanlar da ömür boyu Gizli Servis koruması, sağlık yardımları ve seyahat ofisi ve personel masraflarından yararlanma hakkına sahip.

74 yaşındaki Trump böylece sessizce emekli olmaya da karar verebilir.





Günlerini hayırseverlik arayışlarıyla geçirebilir, banka hesabını yaptığı konuşmalarla artırabilir ya da başkanlık kütüphanesini planlayabilir. Bir başkanın arşivleri ve müzeleri genellikle kendi eyaletlerinde yer alıyor.

Ya da Trump tüm bunlara ek olarak Florida'daki Mar-a-Lago'da golf oynayarak emeklilik günlerini planlayabilir.

Ancak Prof Calkins, sessiz yaşamı, böylesi bir ilginin odağı olmuş bir kişi için olası bir senaryo olarak görmüyor:

"Donald Trump'ın bir kişilik olarak kaybolması pek olası değil ve bence dünyada Trump markasını görmeye devam edeceğiz"

Trump, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada başkanlık seçimini kaybetmesi durumunda kendini çok kötü hissedeceğini, belki de ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini söylemişti.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır         
13:57
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Gözü dönmüş cani, otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti! O anlar kamerada Gözü dönmüş cani, otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti! O anlar kamerada         
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı         
09:21
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 14:57:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanlık Seçimleri: Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ne yapacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei