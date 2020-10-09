ABD Başkanlık Seçimleri: Trump yarın Florida'da mitinge katılmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün bir koronavirüs testi daha yaptıracağını ve yarın seçim yarışının başabaş geçmesi beklenen Florida eyaletinde düzenlenecek bir mitinge katılmayı umduğunu söyledi. Koronavirüse yakalandılktan sonra geçen hafta sonunu hastanede geçiren Trump "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Geri geldim çünkü mükemmel bir fiziksel yapıya sahibim" dedi.

Trump Covid-19 tedavisini tamamlamış, doktoru Sean Conley onun hafta sonundan itibaren toplantılara katılabileceğini söylemişti.

Doktor Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine "çok olumlu" tepki verdiğini ve sağlığının istikrarlı göründüğünü söyledi.

Trump, Perşembe günürakibi Joe Biden ile karşı karşıya geleceği ikinci televizyon tartışmasından çekildiğini açıklamıştı.

Tartışmanın internet bağlantısıyla yapılacağının açıklanması üzerine Trump, "Sanal tartışmalarla vaktimi harcayamam" demişti.

Bunun üzerine ABD'de başkan adayları arasında gelenekselleşen televizyon tartışmalarının nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda tartışmalar alevlendi.

Şimdilik Miami'de 22 Ekim günü yapılması planlanan salon tartışmasının hala düzenlenebileceği düşünülüyor.

Trump'ın kampanya ekibi, iptal edilen 15 Ekim tarihi yerine, seçimden 5 gün önce 29 Ekim'de yüz yüze üçüncü bir tartışma daha yapılması gerektiğini söylüyorsa da Biden kampanyası önceden belirlenmiş tarihler dışında yeni bir tartışma düzenlenmesini kabul etmiyor.

Pelosi, Trump'a karşı hamleye hazırlanıyor

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın sağlığı ile ilgili bazı soruların hala yanıtsız olduğunu söyledi.

Demokrat Parti'den olan Pelosi, Başkan'ın sağlığının görevi sürdürmeye yeterli olup olmadığını değerlendirecek ve "liderliğin kesintisiz ve etkin bir şekilde devamını sağlamaya yardımcı olacak" bir komisyon kurulması için yasa teklifi vermeyi planladığını açıkladı.

Pelosi yazılı açıklamasında, bu komisyonun ABD Anayasası'nın, görevinin gerektirdiği sorumlulukları yürütemeyeceğine kanaat getirilirse görevdeki bir başkanın yetkilerinin elinden alınmasına dair 25. maddesine dayanarak kurulacağını da belirtti.

Trump bu açıklamalara Twittter'dan Pelosi'nin "deli olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Trump için Florida'da miting yapmak neden önemli?

Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar son seçimleri Trump'ın yüzde 1'den biraz fazla bir farkla aldığı Florida'nın bu seçimde de sonucu belirleyebileceğini düşünüyor.

Florida ayrıca tarihsel olarak da seçimin yönünü belirleyen bir eyalet olarak görülüyor. Son 14 başkanlık seçiminin 13'ünde Florida'yı alan aday, başkanlığı da kazandı.

Donald Trump 2016 yılında Florida'yı kazandığında sandık çıkış yoklamaları onun, 65 yaş üzeri seçmen grubu içinde yüzde 17 daha fazla oy aldığını ortaya koydu. Toplam oylar sayıldığında ucu ucuna kazandığı eyaletteki başarısını yaşlı seçmene borçluydu.

Düşük vergiler ve yumuşak iklimiyle emeklilerin gözdesi Florida, her beş seçmenden birinin 65 yaşın üzerinde olduğu bir eyalet.

Fakat kamuoyu yoklamaları, bu kez çok sayıda yaşlı seçmenin, koronavirüs krizinde izlediği politikalar ve sosyal güvenlik yardımlarında yapmayı düşündüğü kesintiler nedeniyle Trump'tan uzaklaştığına işaret ediyor.

Florid'da Ağustos sonu ve Eylül başında yaşlı Amerikalılar adına lobi faaliyeti yürüten bir grup yapılan iki kamuoyu yoklaması, Trump'ın 65 yaşın üzerindeki seçmenler arasında dört yıl önceki 17 puanlık avantajını yitirdiğine ve Biden'ın Trump'tan 1 puan önde göründüğüne işaret ediyordu.

Başkan'ın koronavirüs pozitif olduğunun ortaya çıkmasından bu yana çok sayıda ciddi yoklama yapılmadı ama bu hafta CNN trafından yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Biden ülke çapında açık farkla önde.

Aynı yoklamaya göre Amerikalıların üçte ikisi Trump'ın kendi hastalığı konusunda sorumsuzca davrandığını düşünüyor.

Trump'ın bu nedenlerle biran önce kampanyasını yeniden başlatmak ve özellikle de hayati önemdeki Florida'ya yoğunlaşmak istediği düşünülüyor.