Son dakika haberleri... Arizona'nın kazananı Biden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Arizona'nın kazananı Biden oldu
04.11.2020 11:37
Son dakika habere göre ABD'de başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden, Arizona eyaletini kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden, Arizona eyaletini kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkanlık koltuğuna oturacak. Alınan son sonuçlara göre Trump toplam delege sayısını 213'e, Biden ise 238'e yükseltti. Seçimde öneme sahip "salıncak eyaletler" Başkanın belirlemesinde büyük rol oynarken, kritik öneme sahip Texas'ı Trump kazandı. 11 delegeli Arizona'nın tercihi ise Joe Biden oldu. Arizona'da rakibi Trump'ı geride bırakan Biden, 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. - WASHINGTON
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