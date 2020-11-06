ABD Başkanlık seçimlerinde son durum ne? - Son Dakika

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum ne?

06.11.2020 09:24
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçlar henüz netleşmedi. Michigan'ı kazanarak önemli bir avantaj sağlayan Demokratların adayı Joe Biden, Nevada'da farkı açarken, Georgia'da ise Trump'ı yakaladı. Mevcut başkan Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia etti ve sürecin yüksek mahkemeye taşınacağını vurguladı.

Tüm dünya ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucuna odaklandı. Oy sayımında üçüncü güne girilirken net sonuç hala belli olmadı. Michigan'ı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Joe Biden, şu anki durum doğrultusunda Nevada'yı kazanırsa başkanlığını ilan etmiş olacak. Fakat Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump'ın da koltuğunu koruma şansı bulunuyor.

NEVADA VE ARİZONA BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimdiye kadar 264 delegeye ulaşan Joe Biden 6 delege daha kazanırsa Beyaz Saray'a giden isim olacak. Nevada'da yaklaşık olarak 12 bin oy farkıyla önde olan Biden buradaki 6 delegeyi hanesine yazdırarak 270 delegeye ulaşmak istiyor. Nevada'da oyların henüz yüzde 84'ü sayılırken, Trump'ın burada ipi göğüsleme şansı bulunuyor.

ARİZONA'DA DURUM HENÜZ NETLEŞMEDİ

Otoriteler Arizona'daki 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazarak hesaplamalarda bulunurken, buradaki oyların yüzde 90'ı sayıldı. Trump'ın az da olsa burada geri dönme şansı göz önüne alındığında hesaplar değişiyor. Trump, burada sürpriz yaparak yaklaşık olarak 47 bin oy farkını kapatıp öne geçerse Biden'ın işi zora girecek.

BİDEN NEVADA DIŞINDA BİR EYALET DAHA KAZANMALI

Arizona'daki 11 delege halihazırda Biden'ın hanesine yazılırken buradaki durum değişirse Biden'ın Nevada dışında; Pensilvanya, Kuzey Carolina veya Georgia'dan birini kazanmak zorunda kalacak. Öte yandan, Georgia'da oyların yüzde 99'ı sayılırken, aradaki oy farkı 2 binin altına düştü. Biden, burada geriden gelerek kazanırsa büyük ölçüde başkanlığını ilan edecek.

TRUMP NASIL BAŞKAN OLABİLİR?

Trump, şu an geride olduğu Nevada'yı ve önde olduğu Georgia, Kuzey Carolina ve Pensilvanya'yı kazanırsa Beyaz Saray'daki koltuğunu koruyacak. Öte yandan geride olduğu Arizona'da da az bir şansı bulunan Trump, buradaki durumu tersine çevirebilirse başkanlık yolunda büyük bir adım atacak.

TRUMP: BU SÜREÇ YÜKSEK MAHKEMEDE BİTEBİLİR

3 Kasım'dan bugüne kadar seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia eden Donald Trump son yaptığı açıklamalarda, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir" dedi.

BİDEN: KAZANCAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK

Öte yandan ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz" dedi.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ KRİTİK EYALETLERDE SON DURUM

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum ne?

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Son Dakika Dünya ABD Başkanlık seçimlerinde son durum ne? - Son Dakika Dünya


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