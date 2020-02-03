ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli? - Son Dakika Dünya

ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı Iowa eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı Iowa eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.


Iowa eyalet toplantıları nedir ve neden önemlidir?


Iowa toplantıları küçük yerel buluşma mitingleridir. Eyalette yaşayanlar burada destekledikleri aday için gövde gösterisi yapıp, insanları o kişiye oy vermeye ikna etmeye çalışıyor veya farklı adaylar ile tanışıp onların vaatleri ile saf değiştirebiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Iowa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38 
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