Son Dakika › Dünya › ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli? - Son Dakika Dünya
ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli?
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı Iowa eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı Iowa eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.
Iowa eyalet toplantıları nedir ve neden önemlidir?
Iowa toplantıları küçük yerel buluşma mitingleridir. Eyalette yaşayanlar burada destekledikleri aday için gövde gösterisi yapıp, insanları o kişiye oy vermeye ikna etmeye çalışıyor veya farklı adaylar ile tanışıp onların vaatleri ile saf değiştirebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38
Son Dakika Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı söylenen Çağla Altunkaya ile görüntülendi Super Bowl sonrası Donald Trump'ın tebrik tweeti, sosyal medyayı salladı Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank davasını durdurma kararı aldı