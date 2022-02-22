ABD başkentinden aşı karşıtı kamyoncu protestosuna önlem: Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika
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ABD başkentinden aşı karşıtı kamyoncu protestosuna önlem: Ulusal Muhafız talep edildi

22.02.2022 20:52
ABD başkentinden aşı karşıtı kamyoncu protestosuna önlem: Ulusal Muhafız talep edildi

Kovid-19 aşısı karşıtı kamyon şoförlerinin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyeceği bilgisi üzerine, Kongre Polisi ve İç Güvenlik Bakanlığı Washington Dairesi, Savunma Bakanlığından (Pentagon) Ulusal Muhafız desteği talebinde bulundu.

Kovid-19 aşısı karşıtı kamyon şoförlerinin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyeceği bilgisi üzerine, Kongre Polisi ve İç Güvenlik Bakanlığı Washington Dairesi, Savunma Bakanlığından (Pentagon) Ulusal Muhafız desteği talebinde bulundu.

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mart'ta Kongrenin ortak oturumunda "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta Washington'daki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto edeceği bilgisi yerel kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi.

Kongre Polis Departmanından yapılan açıklamada, başkent bölgesindeki yerel kolluk kurumlarının Birliğin Durumu konuşması sürecinde Washington DC çevresine çok sayıda kamyoncu konvoyunun geleceği bilgisine sahip olduğu, kongre polisinin yerel ve federal kolluk kuvvetleri ile yakın koordinasyon içinde olacağı belirtildi.

Washington DC Ulusal Muhafız Komutanlığından yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızları, DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından Savunma Bakanlığına gönderilen bir yardım talebinden haberdardır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızlardan trafik kontrol desteği talep edildiği belirtildi.

Diğer taraftan Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlık, ABD Kongre Polisi ve DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetim Ajansından gelen yardım talebini inceliyor. Bu kurumlar, Ulusal Muhafız personelinden, Washington bölgesinde önemli trafik arterlerindeki muhtemel kesintilerden kaynaklanan zorluklar konusunda yardımcı olmak üzere Bölge içindeki ve çevresindeki trafik kontrol noktalarında destek sağlanmasını istedi. Bu talepleri onaylamak için henüz alınmış bir karar yok."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkentinden aşı karşıtı kamyoncu protestosuna önlem: Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika


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