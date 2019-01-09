Son Dakika Haberleri: ABD Başkonsolosluğu'nda Hareketlilik (1)

ABD Başkonsolosluğu'nda Hareketlilik (1)

1 saat önce

ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket hareketliliği yaşandı.

ABD Başkonsolosluğu'nda Hareketlilik (1), System.String[]


ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket hareketliliği yaşandı.

Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu paketin konsolosluktaki bir çalışana geldiği, bu kişiye ulaşılamaması üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat ekipleri

- Polis araçları

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

Sarıyer, Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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