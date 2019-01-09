ABD Başkonsolosluğu'nda Hareketlilik (1)
1 saat önce
ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket hareketliliği yaşandı.
ABD
Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket hareketliliği yaşandı. Sarıyer
'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu paketin konsolosluktaki bir çalışana geldiği, bu kişiye ulaşılamaması üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:38 Kaynak: DHA
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