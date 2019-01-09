Son Dakika Haberleri: ABD Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket - İstanbul

ABD Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket - İstanbul

2 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na kargoyla gelen şüpheli pakette herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı tespit edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na kargoyla gelen şüpheli pakette herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı tespit edildi.

Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, konsolosluğun üst tarafındaki giriş noktasında güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine sevk edilen uzman ekiplerin yaptığı incelemede, kargo yoluyla gelen pakette herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Gönderilen paketin izinli bir konsolosluk çalışanına ait olduğu, bu nedenle paketten şüphelenildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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