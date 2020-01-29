ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

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Basın açıklamasının yapılması

Açılan pankart ve dövizler

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Eylem nedeniyle polis ekipleri Konsolosluk önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin- İsrail meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği açıklamaları, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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