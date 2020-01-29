ABD Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın Filistin- İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup protesto eylemi düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Köklü Değişim grubu üyeleri, saat, 21.00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan gruptakiler, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" yazılı pankart açtılar. Eylem nedeniyle konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren protestonun ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.