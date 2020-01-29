ABD Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika
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ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup protesto eylemi düzenledi.

ABD Başkonsolosluğu önünde protesto, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın Filistin- İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup protesto eylemi düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Köklü Değişim grubu üyeleri, saat, 21.00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan gruptakiler, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" yazılı pankart açtılar. Eylem nedeniyle konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren protestonun ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Kar, "28 Ocak Salı gecesi ABD'nin başkanı Trump ile Netenyahu, Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında görüşmelerinin neticesinde kameraların karşısına geçerek, 'Yüzyılın Antlaşması' dedikleri tek taraflı küstah planlarını açıkladılar. Filistin ile ilgili kurdukları yeni komployu ve Müslümanları mukaddes beldeden tasfiye etme planlarını sözde barış planı olarak açıkladılar. Ancak ölümcül planı büyük bir kibirle açıklayanlar yüzyılın şamarını İslam ümmetinden ve yüreği Mescid-i Aksa için çarpan Müslümanlardan yiyeceklerdir" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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