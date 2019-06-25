Son Dakika Haberleri: ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk...
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ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk...

2 saat önce

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına başlandıİSTANBUL - ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ev hapsinde tutulan...

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına başlandı
İSTANBUL - ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme, Nazmi Cantürk'ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile ısı Kevser İrem Cantürk'ün adli kontrol şartı kaldırıldı.
ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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