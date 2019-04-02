ABD Başkonsolosu Davis, Edirne'de

EDİRNE'de, ziyaretlerde bulunan ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosu Jeniffer L. Davis, "Burada en çok dikkatimi çeken ve beni en çok etkileyen şey, 3 büyük dinin bu şehirde, barış içinde yaşıyor olması" dedi.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jeniffer L. Davis, Edirne
'ye gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkonsolos Davis, ilk ziyaretini 2015 yılında restore edilerek, yeniden ibadete açılan Edirne Büyük Sinagogu'na yaptı. Sinagog ve hemen yanında bulunan Vakıf Kültür ve Sanat Evi'ni gezen Davis, görevlilerden bilgi aldı. Davis, Edirne ziyaretine, Selimiye Camii
ve kentin tarihi eserleri gezisiyle devam etti.
Davis'in ziyaret sırasında en çok dikkatini çeken detay, Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde sergilenen, yağlı güreşlerin vazgeçilmezi kispet oldu. Vakıf Kültür Evi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı geleneksel el sanatları ustalarının yaptığı eserleri inceleyen Davis, Kırkpınar
ve yağlı güreşin olmazsa olmazı kispete hayran kaldı. Davis, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve yetkililerden bilgi aldiği kispeti dakikalarca inceledi.
ABD İstanbul Başkonsolosu Davis, Edirne'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, özellikle Mimar Sinan
'a ve ustalık eseri Selimiye'ye hayran kaldığını söyledi. Davis, "Bu güzel şehirde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Selimiye'yi çok merak ediyorum, Sinan'ın büyük bir hayranıyım. Öte yandan bu güzel şehrin güzelliklerini gezmeyi dört gözle bekliyorum. Burada en çok dikkatimi çeken ve beni en çok etkileyen şey, 3 büyük dinin bu şehirde barış içerisinde yaşıyor olması. Bu sinagogun da Osmanlı İmparatorluğu
'nun burada bu barışı yaşatan en güzel örneklerin biri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
- Edirne