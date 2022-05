ABD, Bayraktar TB3 rakibi SİHA geliştiriyor! - Son Dakika

ABD'nin en ünlü SİHA'larından MQ-9 Reaper'ı geliştiren General Atomics, yeni bir platform üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu yeni hava aracı, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu Bayraktar TB3 benzeri özellikleri ile dikkat çekti.

General Atomics, Bayraktar TB3 tipi SİHA'sını tanıttı!

Bayraktar TB3, dışarıdan bakıldığında biraz daha büyük hacimli, güçlü ve daha çok yük taşıyabilen bir TB2 gibi gözüküyor. Uçak gemilerinde kullanılabilmesi için de özel geliştirilmiş katlanır kanat yapısına sahip. General Atomics de buna benzeyen bir yol haritası çiziyor.

Yapılan paylaşıma bakıldığında GA, MQ-9B Reaper'ın katlanır kanatlı ve MQ-9B STOL ismini alacak bir varyantını hayata geçiriyor. Motor ve diğer özellikler konusunda fazla bir geliştirme yapılması beklenmiyor. Ancak katlanır yapısına uygun olacak şekilde bir flap sistemi yapıldığı dikkat çekiyor.

General Atomics tarafından yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi:

MQ-9B'nin yeni kısa kalkış ve iniş kabiliyetini sunan MQ-9B STOL. Bu gelişen yetenek ile MQ-9B, sınıfında büyük güverte amfibi kalkış ve inişini mümkün kılan ve denizde sınırsız potansiyelin kilidini açan ilk SİHA olacak.

İki hava aracı da henüz prototiplerini sergilemediği için belirli bir oranda kıyaslama yapabiliriz. Örneğin MQ-9B STOL, diğer Reaper modellerine oldukça benzer özellikler sunacak. Hız ve yük taşıma kapasitesi tarafında bir gelişme beklenmiyor. Yalnızca modüler bir yapıya sahip olacak.

Öte yandan TB3, selefine göre her anlamda daha büyük ve gelişmiş olacak. Tabii içerisinde kullanılan yapay zeka, yazılım ve diğer teknolojilerin aynı olması bekleniyor. Ancak yük taşıma kapasitesi ve hızında artış olacak.

Öte yandan MQ-9 Reaper TB3'den ziyade AKINCI'ya yakın bir platform. Fakat maliyet anlamında ABD'nin kesenin ağzını fazla açtığını söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz yıl Avustralya'ya tanesi 137 milyon dolardan 12 adet satışı yapıldı.

Bu durumda kabaca bir tahminle TB3, TB2'nin 2 katına mal edilse bile yine de MQ-9B STOL 10 kat pahalı olacak. Özellik anlamında kağıt üstünde daha kabiliyetli gözüküyor olduğunu belirtelim. Ancak oyunu değiştirecek bir artısı bulunmuyor.

