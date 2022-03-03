ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak - Son Dakika
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ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

03.03.2022 20:42
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

NEW ABD hükümetinin, Kovid-19 virüsüyle mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi.

NEW ABD hükümetinin, Kovid-19 virüsüyle mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi.

Washington Post, ABD hükümeti çalışanlarına dayandırdığı haberinde, diğer ülkelerin Kovid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadelesi için Washington yönetiminin bazı teknolojik buluşları DSÖ ile paylaşma kararı aldığı belirtildi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, plan kapsamında şu anda Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilmekte olan bazı teknolojilerin DSÖ'nün Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzuna lisanslanacağını söyledi.

Söz konusu teknolojiler için ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli İlaç Patent Havuzuna da alt lisans verileceği bilgisi paylaşılırken, yeni politikanın, özel şirketler tarafından geliştirilen ve şu anda ABD pazarında bulunan aşılar ve tedavi ediciler için geçerli olmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda ABD'nin, Moderna tarafından üretilen RNA aşı teknolojisini paylaşmasının beklenmediği kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Münhasır olmayan anlaşmalar yoluyla teknolojilerin gönüllü olarak paylaşılması, yalnızca salgını geride bırakmamıza yardımcı olmayacak, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkeleri kendi tıbbi ürünlerini üretmeleri ve adil erişim elde etmeleri için güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

DSÖ, onlarca yabancı ülke ve halk sağlığı savunucuları yaklaşık 2 yıldır ABD ve diğer zengin ülkeleri, Kovid-19 aşıları, teşhisleri ve tedavileriyle bağlantılı teknolojileri paylaşmaya çağırıyordu.

ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

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Kaynak: AA

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