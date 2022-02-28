ABD Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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ABD Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

28.02.2022 16:23
ABD Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.

YORUMLAR
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ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da 'gönüllü' olarak ülkeden... ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da 'gönüllü' olarak ülkeden... ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


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