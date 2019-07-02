Son Dakika Haberleri: ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etti
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ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etti

29 dakika önce

ABD, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) "küresel terör örgütü" ilan etti.

ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etti, System.String[]
ABD, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) "küresel terör örgütü" ilan etti.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrılıkçı BLA'nın "küresel terör örgütü" listesine alındığı duyuruldu.
BLA'nın birçok saldırı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu grupla ilişkili kişilerin ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının da bu gruba yapacağı yardımların suç teşkil edeceği vurgulandı.
Söz konusu kararın Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Washington ziyaretinden birkaç hafta önce alınması dikkati çekti.
Pakistan güvenlik güçleri ve Çinlilere saldırıyor
Belucistan eyaletinin bağımsızlığını amaçlayan ayrılıkçı örgüt, Belucistan yer altı ve yer üstü kaynaklarının adilce paylaşılmadığı ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinden yeterli hak alınmadığı iddiasıyla bu proje ile projeyi yürüten Çinlilere karşı saldırılar düzenlemişti.
Örgüt ayrıca Pakistan güvenlik güçlerini de hedef alıyor.
Son olarak Çin'in CPEC kapsamında dünyaya açılacağı liman kenti Gvadar'da mayıs ayında bir otele baskın yapan BLA üyeleri, yaklaşık bir gün işgal ettikleri otelde 5 kişiyi öldürmüştü.
BLA, ayrıca ocak ayında Çin'in Karaçi Konsolosluğuna da silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Güncel
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