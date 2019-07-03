ABD Belucistan Kurtuluş Örgütü'nü terör listesine aldı
20 dakika önce
ABD, Pakistan'ın Belucistan şehrinde çok sayıda saldırı gerçekleştiren Belucistan Kurtuluş Örgütü'nü (BLA) terör listesine aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
ABD, Pakistan
'ın Belucistan şehrinde çok sayıda saldırı gerçekleştiren Belucistan Kurtuluş Örgütü'nü (BLA) terör listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Belucistan Kurtuluş Örgütü'nü (BLA) ve Hizbullah'a hizmet veren Hüseyin Ali
Hazzima'yı Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) listesine aldı. Ek olarak, Dışişleri Bakanlığı, Jundallah'ın terörist tanımlarını, grubun yeni birincil adı Jaysh el-Adl ve ilgili takma adları yansıtacak şekilde değiştirdi" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
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