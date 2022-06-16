ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den "Filistinlileri kışkırtmamasını" istedi - Son Dakika
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ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den "Filistinlileri kışkırtmamasını" istedi

16.06.2022 13:58
ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den "Filistinlileri kışkırtmamasını" istedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ortasında gerçekleştireceği İsrail-Filistin ziyareti öncesinde, Washington'ın İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da "Filistinlileri kışkırtacak adımlardan kaçınmasını" istediği ancak Tel Aviv yönetiminin bu talebe sıcak bakmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ortasında gerçekleştireceği İsrail- Filistin ziyareti öncesinde, Washington'ın İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da "Filistinlileri kışkırtacak adımlardan kaçınmasını" istediği ancak Tel Aviv yönetiminin bu talebe sıcak bakmadığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Biden'ın ziyaretine ilişkin hazırlıklar çerçevesinde bölgede yaptığı görüşmelerde,"İsrail'in Filistinlileri kışkırtacak adımlardan uzak durmasını" istedi.

İsrailli yetkililerin aktardığına göre, Leaf, İsrail'den "terör suçlarından hüküm giymiş kişilerin ailelerinin evlerinin yıkılmaması, İsrail ordusunun Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelere askeri baskınlar düzenlememesi" gibi taleplerde bulunarak Filistinlileri kızdıracak ve Biden'ın ziyaretini zorlaştıracak eylemlerden kaçınmasını istedi.

İsrailli yetkililerin ise Leaf'in talebine sıcak bakmadığı ve İsrail'in "ulusal güvenliğine zarar verecek adımlar atmayacağı ve operasyonlarına ara vermeyeceği" karşılığını verdiği aktarıldı.

Buna karşın, "İsrail güvenlik birimlerinin hassas zamanlarda olduğu gibi sükuneti sağlamak için operasyonlarını hafifletmeyi zaten planladığı" ifade edildi.

ABD, Filistin yönetimine yapacağı jest konusunda kararsız

Haaretz gazetesi ayrıca, Biden'ın bölgeye gerçekleştireceği ziyarette Filistin yönetimini memnun etmek için yapacağı "jestler konusunda kararsız olduğunu" yazdı. Gazete, Filistinliler için İsrail'de çalışma izinlerinin artırılması, Batı Şeria'da hücresel veri ağının yükseltilmesi gibi adımların yetersiz olacağının değerlendirildiğini aktardı.

Filistinli yetkililer ise İsrail-Filistin barış görüşmeleri için yaptıkları teklifin, ABD tarafından "İsrail'deki siyasi durumun hassas olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkacağı açıklanmıştı. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

YORUMLAR
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Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Kaynak: AA

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