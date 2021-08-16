ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşma yapıyor

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Katarlı yetkililerin, Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlar ile ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi.

Yetkili, Katar'a yerleştirilecek Afgan sayısının 8 bin olabileceğini belirtti.

ANLAŞMA HENÜZ TAMAMLANMADI

Taraflar arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığının altını çizen yetkili, anlaşma sağlanması durumunda ilk olarak 1000 ila 2 bin Afgan'ın Doha'ya kısa sürede ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE YERLEŞTİRİLMELERİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin gelecek hafta görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise tüm uygun seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Sözcü, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunan Afganların üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gibi bir durum olmadığını aktardı.

Afganistan'da Taliban militanlarının mayıs başından beri farklı bölgelerde düzenlediği saldırılar, halkı göç etmeye zorluyor.

TALİBAN, BAŞKENT KABİL'E DOĞRU İLERLEYİŞİNE DEVAM EDİYOR

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyinde hükümetin hakimiyetindeki son merkezlerden Mezar-ı Şerif de Taliban'ın kontrolüne geçti.

Ülkenin dördüncü büyük kenti olan Mezar-ı Şerif'in çatışma yaşanmadan Taliban kontrolüne geçtiği bildirildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Büyükelçiliği'nde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu. Bu sayı ilk planda 3 bin olarak belirlenmişti.

ABD basınına konuşan bir yetkili, Taliban'ın Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar geldiğini öne sürdü; ancak henüz Afgan hükümetinden bu konuda bir doğrulama gelmedi.

KANADA 20 BİN AFGAN MÜLTECİ ALACAK

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratına göre Taliban'ın Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti. Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti. Kanada, 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıkladı.

Ülkenin göç bakanı Marco Mendicino, özellikle insan hakları aktivistleri ya da kadın liderler gibi durumu hassas olan kişilerden mülteci kabul etmeye çalışacaklarını dile getirdi. Mendicino düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum çok üzücü ve biz de Kanada olarak bu konuda boş durmayacağız" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau da büyükelçilik çalışanlarının korunmasının öncelikleri olduğunu aktardı.

CUMHURBAŞKANI ASKERLERİN CESARETİNİ TAKDİR ETTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise bugün gerçekleştirdiği halka seslenişte Afgan şehirlerini Taliban'dan korumaya çalışan askerlerin cesaretini takdir ettiğini söyledi.

İstikrarsızlığı, şiddeti ve insanların yerlerinden edilmesini engellemenin görevi olduğunu dile getiren Gani, şu aşamada önceliklerinin güvenlik ve savunma güçlerinin yerlerinin değiştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gani hakkında istifa edeceğine dair söylentiler vardı.

DİPLOMATLAR TAHLİYE EDİLECEK

Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem kentine girdi.

Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine binlerce kişi yer değiştirdi.

Diğer yandan Afganistan'daki diplomatların tahliyesinin sağlanması için 3 bin ABD ve 600 İngiltere askeri ülkeye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki durumun kontrolden çıktığını ve komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmalarını istediklerini dile getirdi.

En son olarak Taliban 1996'da yıllarca süren çatışmaların ardından Kabil'i ele geçirmişti.

Taliban, dönemin Afganistan lideri Muhammed Necibullah'ı idam etmiş, kadınların çalışması ve kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.