ABD Bir Bowling Salonunda Silahlı Kavga 3 Ölü
1 saat önce
ABD'nin Ccalifornia eyaletinin Torrance şehrinde bir bowling salonunda müşteriler arasında çıkan bir tartışma sonunda silahların çekilmesiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD
'nin Ccalifornia eyaletinin Torrance şehrinde bir bowling salonunda müşteriler arasında çıkan bir tartışma sonunda silahların çekilmesiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Torrance polisi olayın meydana geldiği Gable House bowling salonunun etrafını abluka altına aldı. Olayları çıkaranları aramaya başladı.
Silahlı çatışma anında Bowling salonu içinde olduğunu söyleyen Perez isimli görgü şahidi: "Yalnızca iki kişinin silahları ateşlediğini duyduk ve kendimizi bara atıp sipere yattık. Silahlar çekilmeden öne kavga
çıktı. Dört el ateş edildiğini duydum. Hemen bar içine koştuk ve kendimizi korumaya aldık. İçeride 15 dakika kaldıktan sonra polis gelerek beni girişe götürdü " dedi.
Çekilen bir video da polislerin içeri girdiği ve kanlar içinde kalmış yaralı bir adamın yerde yattığı görülüyor. Yaralı bir kadın çığlık atarak polislerden yerde yatan adamın kan kaybını durdurması için yardım etmesini istiyor. - CALİFORNİA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü
Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor
ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı