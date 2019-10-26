Son Dakika Haberleri: Abd birlikleri suriye'nin kuzeyinde görüntülendi
Son Dakika Güncel Abd birlikleri suriye'nin kuzeyinde görüntülendi

Abd birlikleri suriye'nin kuzeyinde görüntülendi

1 saat önce

ABD birlikleri Suriye'nin kuzeyinde görüntülendiSuriye, (DHA)- ABD birlikleri, Suriye'den çekilme kararından birkaç gün sonra Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi.

ABD birlikleri Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi

Suriye, (DHA)- ABD birlikleri, Suriye'den çekilme kararından birkaç gün sonra Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü tutacağız. Petrolü koruyacağız ve petrol ilgili ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz' açıklamasından sonra ABD birlikleri tekrardan Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi. Görüntülerde ABD bayraklı askeri araçların konvoy halinde Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı görüldü.

Abd birlikleri suriye'nin kuzeyinde görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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