Son Dakika Haberleri: ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı
Son Dakika Güncel ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı

ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD ordusu unsurları Kamışlı'da devriyeye çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD ordusu unsurları Kamışlı'da devriyeye çıktı.

Suriye'de YPG/ PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.

Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı.

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin AA'ya bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor.

ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: oğlum, o silahı at ve teslim ol
4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]