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ABD: Blinken ve Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna tehdidine karşı koordinasyonu görüştü - Son Dakika

ABD: Blinken ve Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna tehdidine karşı koordinasyonu görüştü

03.01.2022 22:44
ABD: Blinken ve Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna tehdidine karşı koordinasyonu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya'nın Ukrayna sınırında tırmandırdığı gerilim konusunda koordinasyon ve Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkiyi görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya'nın Ukrayna sınırında tırmandırdığı gerilim konusunda koordinasyon ve Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkiyi görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidine ilişkin koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı." ifadesini kullandı.

Price ayrıca iki bakanın Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçi ataması ve ikili iş birliğini derinleştirme çabalarını da ele aldığını kaydetti.

Sözcü, görüşmede Blinken ve Çavuşoğlu'nun NATO müttefikleri olarak iki ülkenin karşılıklı endişe alanlarını da ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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