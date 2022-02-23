Thomas-Greenfield: "Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz" - Son Dakika
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Thomas-Greenfield: "Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz"

23.02.2022 21:13

- ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi günü 100 yıl öncesindeki imparatorluklar zamanına geri dönme niyetinin en açık göstergesini verdi" ifadelerini kullanarak, "ABD bunu kesin olarak reddetti.

- ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi günü 100 yıl öncesindeki imparatorluklar zamanına geri dönme niyetinin en açık göstergesini verdi" ifadelerini kullanarak, "ABD bunu kesin olarak reddetti. Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, New York'ta BM Genel Kurulu'na Rusya - Ukrayna krizine yönelik açılamada bulundu. Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, işgalin yeni bir mülteci krizi meydana getirebileceğine yönelik uyarıda bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin her iki ülke ve küresel toplum için büyük sonuçları olacağını ifade etti. Thomas-Greenfield, "Rusya bu yolda devam ederse, tahminlerimize göre 5 milyona yakın insanın yerinden olacağı yeni bir mülteci krizini meydana getirecek" dedi.

"BURADA ORTA YOL YOK, SALDIRGAN OLAN RUSYA"

Thomas-Greenfield, "Dünya bu mücadelenin tarihinde bir dönüm noktasında duruyor. Rusya'nın eylemleri, yalnızca hakkında uyarıda bulunduğumuz şeyleri doğruluyor. Burada orta yol yok, saldırgan olan Rusya. Her iki tarafı da gerilimi düşürmeye çağırmak sadece Rusya'ya bağlı" ifadelerini kullandı.

"RUSYA HERKESİ TEHDİT EDİYOR"

Thomas-Greenfield, "Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm üye ülkeleri ve BM'yi tehdit ediyor" ifadelerini kullanarak, "Rusya Başkanı Putin, pazartesi günü 100 yıl öncesindeki imparatorluklar zamanına geri dönme niyetinin en açık göstergesini verdi. Rusya'nın komşularını yeniden sömürgeleştirebileceğini ve Birleşmiş Milletler'i gülünç duruma düşürmek için güç kullanacağı konusunda kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

Thomas-Greenfield ayrıca, "ABD bunu kesin olarak reddetti. Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz
Thomas-Greenfield: Yıl 2022, imparatorluklar, sömürgeler ve SSCB dönemine geri dönmüyoruz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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