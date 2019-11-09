Son Dakika Haberleri: ABD, BM'den Tibet'in yeni ruhani liderinin seçimini Çin'e bırakmamasını istedi
Son Dakika Dünya ABD, BM'den Tibet'in yeni ruhani liderinin seçimini Çin'e bırakmamasını istedi

ABD, BM'den Tibet'in yeni ruhani liderinin seçimini Çin'e bırakmamasını istedi

7 saat önce

ABD, BM'den Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın yerine gelecek kişinin belirlenmesinde Çin’in etkisini engellemesini istedi.

ABD, BM'den Tibet'in yeni ruhani liderinin seçimini Çin'e bırakmamasını istedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler'den (BM), Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nın yerine gelecek kişinin belirlenmesinde Çin'in etkisini engellemesini istedi.


ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback, "Tibet'in ruhani liderinin kim olacağına, Çin hükümeti değil Tibetliler karar vermeli. Umarım BM bu konuda devreye girer." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:44 
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