Son Dakika Haberleri: Abd, BM'den Venezuela Temsilcisini Kovmasını İstedi

Abd, BM'den Venezuela Temsilcisini Kovmasını İstedi

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisinin akreditasyonun iptal edilmesini ve ülkesinin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisinin tanınmasını talep etti.

Abd, BM'den Venezuela Temsilcisini Kovmasını İstedi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisinin akreditasyonun iptal edilmesini ve ülkesinin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisinin tanınmasını talep etti.

Pence, BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturuma katıldı.

Konseydeki konuşmasında Maduro yönetimine sert eleştiriler yönelten Pence, Venezuela'da "her 10 kişiden 9'unun yoksulluk içinde yaşadığını", "hırsızların banka değil, yemek için restoran soyduğunu" iddia etti.

Maduro yönetiminin sadece Venezuela'nın değil bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini savunan Pence, 54 ülkenin Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elinde olan Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını belirterek, uluslararası topluma da Guaido'yu tanıma çağrısında bulundu.

Pence, BMGK'ya Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'nın akreditasyonunun iptal edilmesi ve geçici devlet başkanı olarak tanıdıkları Guaido'nun temsilcisinin tanınması çağrısı da yaptı.

Mike Pence, Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'ya bakarak yaptığı konuşmasında, "Sayın Büyükelçi siz burada olmamalısınız. Venezuela'ya dönmeli ve Nicolas Maduro'ya zamanın dolduğunu ve gitmesi gerektiğini söylemelisiniz." dedi.

Pence ayrıca, ilerleyen günlerde Guaido'nun BM tarafından tanınması için bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Maduro yönetimine verdiği destekten dolayı Küba'yı da eleştiren Pence, ABD'nin Küba'ya "ilave yaptırımlar açıklayacağını" sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Venezuela, Güncel
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