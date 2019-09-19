Son Dakika Haberleri: ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi
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ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi

4 dakika önce

ABD'den BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi

ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.


İran'ın BM Daimi Misyonu Sözcüsü Alirıza Miryusufi, Ruhani ve Zarif'e vize verildiğini teyit etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 
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