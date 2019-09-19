ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi
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ABD'den BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi
Amerika Birleşik Devletleri, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.
İran'ın BM Daimi Misyonu Sözcüsü Alirıza Miryusufi, Ruhani ve Zarif'e vize verildiğini teyit etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15
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