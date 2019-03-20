Son Dakika Haberleri: Abd, BM'nin Meksika Sınırına Ziyaret Talebini Yanıtsız Bıraktı

Abd, BM'nin Meksika Sınırına Ziyaret Talebini Yanıtsız Bıraktı

59 dakika önce

NEW ABD, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkenin güneyinde göçmenlerin durumunu incelemek için Meksika sınırına ziyaret talebini yanıtsız bıraktı.

Abd, BM'nin Meksika Sınırına Ziyaret Talebini Yanıtsız Bıraktı, System.String[]
NEW ABD, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkenin güneyinde göçmenlerin durumunu incelemek için Meksika sınırına ziyaret talebini yanıtsız bıraktı.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminden geçen sene mart ve aralık aylarında Meksika ile olan sınırına iki kez ziyaret talebinde bulunduğunu ancak talebine yanıt alamadığını söyledi.

Meksika sınırından ABD'ye giren göçmenlerin durumu hakkında rapor hazırlamak için ziyaret talebinde bulunduğunu belirten Morales, ilk talebi için "çeşitli taraflarla istişareler yapıldığı" yanıtını aldığını, ikincisine ise cevap verilmediğini söyledi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) göre ise Trump yönetimi BM raportörlerinin en az 22 talebini görmezden geldi.

Meksika sınırından ABD'ye geçen ve ailelerinden ayrı tutulan Guatemalalı iki göçmen çocuk, geçen sene gözaltında hayatını kaybetmişti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmak istiyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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