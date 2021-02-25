ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu - Son Dakika

ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu

25.02.2021 00:33
ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Malezya'nın Myanmar uyruklu göçmenleri, Malezyalı mahkemenin kararına rağmen sınır dışı etmesinin kaygı verici olduğunu belirterek, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Malezya'nın Myanmar uyruklu göçmenleri, Malezyalı mahkemenin kararına rağmen sınır dışı etmesinin kaygı verici olduğunu belirterek, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmemeleri çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Price, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da kargaşa olduğunu hatırlatarak, "Myanmar vatandaşlarının, mahkeme kararına rağmen Malezya'dan sınır dışı edilmesinden kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, "Bölgede Myanmarlı göçmenleri iade etmek isteyen tüm ülkelere, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNCHR) bu insanların güvenliği konusunda bir kaygıları olup olmadığını tespit edene kadar Myanmar'a iadelerini durdurma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusunun uzun bir insan haklarını ihlal geçmişinin bulunduğunu belirten Price, ABD'nin insani yardıma muhtaç azınlıklara yardım etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Malezya Göç İdaresi, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının 23 Şubat'ta, Myanmar donanmasının iş birliğinde ülkelerine iade edileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, göçmenlerin arasında zor durumdaki kadın ve çocukların bulunabileceğine dikkati çekerek Malezya'ya bu karardan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi Myanmar uyruklu göçmenlerin iade edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Ancak buna rağmen göçmenlerin bir kısmının iade edildiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Malezya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı         
17:06
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 01:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei